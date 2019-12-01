İtalyan Rainews24’ün haberine göre, 30 Nisan’daki Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun bir grup askerle başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışmasına verdikleri destek sonrası mayıs ayında İtalya’nın Caracas Büyükelçiliği’ne kaçan iki vekil, başkente geldi.

"Bu, bizim hayatımızda yeni bir aşama"

Haberde, milletvekillerini İtalya’ya getirebilmek için karmaşık bir operasyon yürütüldüğü belirtilerek, bunun, İtalya’nın Caracas Büyükelçiliğinin çabalarının yanı sıra İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve İtalyan Senatör Pierferdinando Casini’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yürüttüğü gizli müzakere sayesinde de olduğu ifade edildi.

Roma Fiumicino Havalimanı'na vardıktan sonra bir grup gazetecinin karşıladığı vekillerden Marianela Magallenes, yaptığı açıklamada, "Şimdi İtalya’dayım. Buna izin veren herkese teşekkür ediyorum. Venezuela için mücadelemize nerede olursak olalım devam edeceğiz, burada bitmiyor. Bu, bizim hayatımızda yeni bir aşama" dedi.

Americo De Grazia da "Burada, Kalabriya’da yaşayan kızımla bir arada olacağım için mutluyum. Venezuela’yı yalnız bırakmayacağız ancak bizim özgürlüğümüz tehlikeye girmişti" ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki gelişmeler

Ülkede yılbaşından mayıs ayına kadar büyük bir siyasi kriz yaşanmış, Guaido liderliğindeki muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Bu girişime destek veren ve haklarında yüksek mahkemenin hukuki süreç başlattığı ve Kurucu Meclisin dokunulmazlıklarını kaldırdığı muhalif Ulusal Meclisin bazı milletvekilleri, farklı ülkelerin büyükelçiliklerine sığınmaya başlamıştı. De Grazia ve Magallanes de mayıs ayının ilk günlerinde İtalya’nın Caracas Büyükelçiliğine kaçmıştı.

Kaynak: AA