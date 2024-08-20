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Dünya
BBC 20.08.2024 08:06

İngiltere'de roket testi sırasında patlama

İngiltere'nin Shetland Adaları'ndaki yeni uzay limanında yapılan bir roket testi sırasında patlama meydana geldi. Alman şirketi Rocket Factory Augsburg (RFA) tarafından gerçekleştirilen test, İngiltere'den yapılacak ilk dikey roket fırlatmasını hedefliyordu.

İngiltere'de roket testi sırasında patlama

Unst adasındaki SaxaVord Uzay Limanı'nda yapılan dokuz motorlu test sırasında "anormallik" yaşandı ve roketin bir aşaması kaybedildi. Neyse ki, olayda yaralanma olmadı.

RFA, durumu kontrol altına aldıklarını duyurdu. Şirket, patlamanın nedenini belirlemek için uzay limanı ve yetkililerle çalışıyor.

RFA sözcüsü, gerçek testlere dayalı bir geliştirme süreci izlediklerini ve bu yaklaşımın yüksek riskler taşıdığını bildiklerini ifade ederek, amaçlarının, en kısa sürede normal operasyonlara geri dönmek olduğunu vurguladı.

Bu olay, uzay limanında üç ay önce gerçekleştirilen ve başarılı ilan edilen ilk roket testinin ardından yaşandı.

Unst adası, roketlerin kalkış sırasında yerleşim bölgelerinin üzerinden geçmek zorunda kalmaması nedeniyle stratejik bir konuma sahip.

Geçen yılın sonunda, Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), adadan uzaya roket fırlatılmasına onay vermişti.

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