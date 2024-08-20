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Dünya
BBC 20.08.2024 07:41

Havalimanında makas kayboldu, uçuşlar iptal edildi

Japonya'da New Chitose Havalimanı'nda bir çift makasın kaybolması üzerine 36 uçuş iptal edildi, 201 uçuş ise gecikti.

Havalimanında makas kayboldu, uçuşlar iptal edildi

Japonya'da Hokkaido'nun New Chitose Havalimanı'nda bir mağazada makaslar kayboldu.

Güvenlik kontrolleri, terminaldeki bir mağazadan kaybolan makas nedeniyle yaklaşık iki saat boyunca askıya alındı ve yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı.

Kalkış salonundaki yolcular yeniden güvenlik kontrollerine girmek zorunda kaldı, bu da büyük kuyruklara ve sıkışıklıklara neden oldu.

Yetkililer kaybolan makası bulmaya çalıştı, ancak makas ertesi gün aynı mağazada bulundu.

Yolculardan biri, "Beklemekten başka seçeneğimiz yok gibi görünüyor, ama umarım bu konuda daha dikkatli olurlar," dedi. Başka bir yolcu ise "Günümüzde endişelenecek o kadar çok şey var ki... bitmek bilmiyor. Eve varana kadar güvende hissetmiyorum" diye konuştu.

Japonya’nın Ulaştırma Bakanlığı, Hokkaido Airports’tan olayın nedenini araştırmasını ve tekrar yaşanmaması için önlem almasını istedi. Hokkaido Airport, "Bu olayın mağazadaki yetersiz depolama ve yönetim sistemlerinden kaynaklandığını kabul ediyoruz. Bu olayın uçak kaçırma veya terörizmle bağlantılı olabileceğini fark ettik ve yönetim farkındalığını yeniden sağlamlaştırmak için çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada övgü topladı

Sosyal medyada, kullanıcılar havalimanının olaya tepkisini övdü. Bir kullanıcı, "Bu olay, Japon havacılığının güvenliğini ve prosedürlerin titizliğini gösterdi!" yorumunu yaparken, bir diğeri "Bu olay, New Chitose Havalimanı'nın güvenli bir yer olduğunu bir kez daha hatırlattı" dedi.

New Chitose, Tokyo ve Sapporo arasındaki dünyanın en yoğun ikinci iç hat güzergahına hizmet veren Japonya'nın en işlek havalimanlarından biri olarak biliniyor. 2022 yılında 15 milyondan fazla yolcu havalimanını kullandı.

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