Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sputnik 20.08.2024 08:01

Öğrenci vizesiyle ülkeye girmişlerdi: Bir çiftlikte yasa dışı askeri eğitim aldıkları ortaya çıktı

Güney Afrika'da 'yasa dışı askeri eğitim aldığı' iddiasıyla baskınla yakalanan 95 Libyalı, 'Göçmen yasasını ihlal etmek' ve 'yalan beyanda bulunmak' suçlamalarıyla sınır dışı edildi.

Öğrenci vizesiyle ülkeye girmişlerdi: Bir çiftlikte yasa dışı askeri eğitim aldıkları ortaya çıktı
[Fotoğraf: Depo Photos]

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, geçtiğimiz ay Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde bir özel güvenlik şirketine ait çiftlikte 'yasa dışı askeri eğitim' aldıkları şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra 'göçmen yasasını ihlal etmek' ve 'yalan beyanda bulunmak' suçuyla tutuklu yargılanan 95 Libyalı, Kruger Mpumalanga Uluslararası Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.

Güney Afrika İçişleri Bakanı Leon Schreiber, yaptığı açıklamada, 95 kişinin sınır dışı edilme işlemlerinin sorun çıkmadan gerçekleştiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Schreiber açıklamasında , "Güney Afrika'nın göç yasalarına her zaman saygı gösterilmesini ve uyulmasını sağlamak için emrimizde olan tüm kaynakları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

'Libyalı bir iş insanının korumalığını yapmak üzere güvenlik eğitimi almak için Güney Afrika'ya geldik'

Güney Afrika polisi, 26 Temmuz'da yasa dışı askeri eğitim kampı olarak kullanıldığı düşünülen bir çiftliğe düzenlediği baskın sonucu burada eğitim aldıklarından şüphelenilen 95 Libyalıyı gözaltına almıştı.

Polisten yapılan açıklamada, bu kişilerin nisan ayında güvenlik personeli eğitimi almak üzere öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığının tespit edildiği bilgisi verilmişti. 95 Libyalı, görülen duruşmalarda, Libyalı bir iş insanının korumalığını yapmak üzere güvenlik eğitimi almak için Güney Afrika'ya geldiklerini iddia etmişti.

Ulusal Savcılık Otoritesi ise, 95 Libyalı hakkındaki davayı delil yetersizliği nedeniyle düşürerek, bu kişilerin sınır dışı edilmelerine karar vermişti.

ETİKETLER
Güney Afrika
Sıradaki Haber
Havalimanında makas kayboldu, uçuşlar iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:05
'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle fahiş fiyatların önüne geçilecek
10:03
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli öldü
10:01
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
10:00
Cevdet Yılmaz: 2025-2027 dönemini içeren OVP hazırlıklarımıza devam ediyoruz
09:56
Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
09:59
MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon: Terörist etkisiz hale getirildi
Çankırı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çankırı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Yunanistan basınından ATMACA'ya yakın takip
Yunanistan basınından ATMACA'ya yakın takip
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ