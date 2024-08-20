Öğrenci vizesiyle ülkeye girmişlerdi: Bir çiftlikte yasa dışı askeri eğitim aldıkları ortaya çıktı

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, geçtiğimiz ay Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde bir özel güvenlik şirketine ait çiftlikte 'yasa dışı askeri eğitim' aldıkları şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra 'göçmen yasasını ihlal etmek' ve 'yalan beyanda bulunmak' suçuyla tutuklu yargılanan 95 Libyalı, Kruger Mpumalanga Uluslararası Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.

Güney Afrika İçişleri Bakanı Leon Schreiber, yaptığı açıklamada, 95 kişinin sınır dışı edilme işlemlerinin sorun çıkmadan gerçekleştiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Schreiber açıklamasında , "Güney Afrika'nın göç yasalarına her zaman saygı gösterilmesini ve uyulmasını sağlamak için emrimizde olan tüm kaynakları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

'Libyalı bir iş insanının korumalığını yapmak üzere güvenlik eğitimi almak için Güney Afrika'ya geldik'

Güney Afrika polisi, 26 Temmuz'da yasa dışı askeri eğitim kampı olarak kullanıldığı düşünülen bir çiftliğe düzenlediği baskın sonucu burada eğitim aldıklarından şüphelenilen 95 Libyalıyı gözaltına almıştı.

Polisten yapılan açıklamada, bu kişilerin nisan ayında güvenlik personeli eğitimi almak üzere öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığının tespit edildiği bilgisi verilmişti. 95 Libyalı, görülen duruşmalarda, Libyalı bir iş insanının korumalığını yapmak üzere güvenlik eğitimi almak için Güney Afrika'ya geldiklerini iddia etmişti.

Ulusal Savcılık Otoritesi ise, 95 Libyalı hakkındaki davayı delil yetersizliği nedeniyle düşürerek, bu kişilerin sınır dışı edilmelerine karar vermişti.