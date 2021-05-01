Değişik gruplara mensup binlerce gösterici, yerel saatle 12.00'da Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi.

Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olmasına rağmen grup üyeleri, burada bir süre bekledikten sonra yürüyüşe geçti.

İçişleri Bakanlığı önünden geçen göstericiler, burada yapılan konuşmaların ardından Londra'nın işlek caddelerinde yürüyüşünü sürdürdü.

Martta eylemciler karakola saldırmıştı

"Polise daha fazla yetkiye hayır", "Hakkımızı koruyun", "Susmayacağız" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, tasarının geri çekilmesini istedi.

Kentte trafiğin durmasına neden olan gösteride, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Martta tasarıya karşı Bristol kentinde yapılan gösteride, eylemciler bir karakola saldırmış ve polis araçlarını ateşe vermişti.

Londra'da nisanda düzenlenen gösteride ise polisle eylemciler arasında çatışma yaşanmış, 26 gösterici gözaltına alınmıştı.