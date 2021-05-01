NASA'nın Mars'ta uçurduğu mini helikopteri tasarlayan ekipte yer alan Filistinli mühendis Loay Elbasyouni, "Bu tarihi olayın bir parçası" olmaktan onur duyduğunu açıklıyor.

Mühendis, "İlk uçuşunu yaptığı zaman attığım sevinç çığlığıla gece yarısı binanın yarısını uyandırdım ve NASA'nın canlı yayınını izlerken gözyaşlarımı tutamadım" dedi.

İnşa ekibinde başmühendis oldu

Elbasyouni, Gazze’nin Beyt Hanun kentinde doğdu ve 1998’de öğrenci olarak gittiği ABD'de elektrik mühendisliği eğitimini tamamladı.

Gazzeli mühendis, son çalıştığı özel şirkette, NASA için Mars’a gönderilen "Ingenuity" helikopteri yapan ekibe seçilmeyi başardı.

4 yıl süresince tasarım ve inşa ekibinde başmühendis olarak görev aldı.

"Beşinci ve son uçuş için de çok heyecanlıyım"

Elbasyouni heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Tarihin bir parçası oldum, ikinci uçuşta inanılmaz hissettim. Beşinci ve son uçuş için de gerçekten çok heyecanlıyım. Bunu görmek de heyecan verici olacak."

Ailesini 12 yıldır göremiyor...

Vatanından uzakta ciddi bir başarıya imza atan Filistinli mühendis, İsrail kuşatması nedeniyle 12 yıldır ailesini göremiyor.

Gazzeli mühendis, "Sınırlar kapalı olduğu için Gazze’yi ziyaret edememek, ailemi görememek gerçekten çok zordu" dedi.

19 Nisan'da tarihe geçti

Mars’a gönderilen keşif aracı Perseverance mini helikopteri Ingenuity ile beraber 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.

Mini helikopter, 19 Nisan'da "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçmişti.