İngiltere, polisin aşırı güç kullanma yetkisini tartışıyor.

"Silah Ticaretine Karşı Kampanya" ile "Polis İzleme Ağı" adlı iki sivil toplum kuruluşu İngiliz polisinin uygulamalarıyla ilgili bir rapor yayınladı.

Rapora göre, İngiltere'de polis giderek askeri kimliğe bürünüyor. Bunun sonucunda halka karşı sert yöntemlere başvuruyor.

'Yüksek teknoloji ırkçı uygulamaları güçlendirdi'

Terörle mücadele birimleri ve göçmenlerle mücadelede görev alan sınır polisi de askeri yönergeleri takip ediyor.

Ayrıca Emniyet teşkilatında telefondan veri sağlama, mobil parmak izi tarayıcıları ve yüz tanıma gibi yüksek teknolojili gözetim araçlarının kullanımında artış kaydedildi. Bu yeni teknolojilerin ise ırkçı, cinsiyetçi ve sınıfçı polis uygulamalarını güçlendirdiği savunuldu.

'İngiliz polisinin orantısız güç kullanımında en çok siyahiler hedef oldu'

Bu uygulamaların yanı sıra protesto hakkının da önemli ölçüde engellendiği vurgulandı.

Raporda, polisin orantısız güç kullanımına en fazla siyahi eylemcilerin maruz kaldığına da dikkat çekildi.

Raporda, polis uygulamaları ve prosedürlerinin daha fazla denetlenmesi çağrısında bulunuldu.