İngiltere'de BBC önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşları, Parlamento Meydanı’na yürüdü.

Polis, terör örgütünü simgeleyen paçavraları taşıyan gruba Başbakanlık binasına yaklaşık 100 metre kala müdahalede bulundu.

3 PKK yandaşı gözaltına alındı

Kısa süreli arbede yaşanan müdahale sırasında en az 3 PKK yandaşı gözaltına alındı.

Polis, terör örgütünü simgeleyen bazı paçavralara el koydu. Bunun üzerine grup diğer paçavraları gizlemek zorunda kaldı.