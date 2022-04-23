Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de polis PKK yandaşlarına müdahale etti
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü PKK yandaşlarının İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlediği gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.
İngiltere'de BBC önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşları, Parlamento Meydanı’na yürüdü.
Polis, terör örgütünü simgeleyen paçavraları taşıyan gruba Başbakanlık binasına yaklaşık 100 metre kala müdahalede bulundu.
3 PKK yandaşı gözaltına alındı
Kısa süreli arbede yaşanan müdahale sırasında en az 3 PKK yandaşı gözaltına alındı.
Polis, terör örgütünü simgeleyen bazı paçavralara el koydu. Bunun üzerine grup diğer paçavraları gizlemek zorunda kaldı.
Etiketler: İngiltere PKK/YPG Terör Örgütü
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