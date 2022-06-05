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Kraliçe İkinci Elizabeth’in platin yıl dönümü pek çok etkinlikle kutlanıyor.



Kraliçenin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle at yarışı etkinlikleri de düzenlendi. Kraliçe, Epsom’daki at yarışlarını sağlık sorunları nedeniyle izleyemedi.



İkinci Elizabeth, kutlamaların ikinci günündeki şükran ayinine de katılamamıştı.

Kraliçe'den kutlama mesajı



Kutlamalar devam ederken Kraliçe İkinci Elizabeth’den dikkat çeken bir adım geldi.

İngiltere'den ve kraliyet ailesinden ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’in ikinci çocukları Lilibet Diana için mesaj yolladı.

Kraliyet ailesinin resmi twitter hesabından gönderilen mesajda, “Lilibet'in birinci doğum gününü kutlarım” ifadesi yer aldı.

????Wishing Lilibet a very Happy 1st Birthday! — The Royal Family (@RoyalFamily) June 4, 2022

Kutlama etkinlikleri kapsamında İngiltere'nin birçok kentinde konserler de düzenlendi.

Platin yıl konserleri



Buckingham Sarayı önündeki konsere katılanlar Diana Ross, Alicia Keys ile Duran Duran gibi dünyaca ünlü isim ve grupları dinledi. Londra'daki konser alanı 22 bin kişiyi ağırladı.



Kutlamaların son gününde, ülke genelinde sokak partileri düzenlenecek, geçit töreni yapılacak.