Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Kiev'e füzeli saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Dniprovsko ve Darnitsky semtlerine Rus güçlerince füze saldırılarının düzenlendiğini açıkladı.
Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Dniprovsko ve Darnitsky semtlerinde bulunan altyapıların Rus güçlerce bombalandığını belirtti.
Kiev Belediye Başkanı, "Altyapı tesislerine yönelik füze saldırıları nedeniyle henüz can kaybı yok. Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.
Saldırı düzenlenen noktaların girişleri Ukrayna güvenlik güçlerince kapatıldı.
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