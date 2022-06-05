Rusya dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi. Ülkede bir çok doğal kaynak bulunuyor. Baykal Gölü de bu kaynakların başında geliyor. Göl, son zamanlarda kirlenme tehlikesi ile gündemde.

UNESCO dünya mirası listesinde bulunan Baykal Gölü yaklaşık 32 bin dönümlük bir alanı kaplıyor. Sibirya'nın güneyindeki göl, bölgedeki insanların başlıca içme suyu kaynağı olarak kullanılıyor. Yerliler bu göle 'Kutsal Deniz" diyor.

Dünyanın en büyük içme suyu havzası, çevre kirliliği ve çevresindeki sanayileşme nedeni ile rafine su özelliğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya.

'Kutsal Deniz' kirleniyor



Uzmanlar son 15-20 yıl içinde suyun atık maddelerle kirlenmeye başladığını açıklıyor. Çevredeki orman yangınları, gelişigüzel yapılaşma ve sanayi atıkları gölün kirlenmesine yol açan en büyük etkenler.

Özellikle Çinli yatırımcıların bölgedeki faaliyetleri de dikkat çekiyor. Yatırımların yanı sıra Çin'den bölgeye gelen turist sayısı da giderek artıyor. 2019 yılında Çinli bir şirketin Baykal Gölü sahilinde bir şişe-cam fabrikası kurmak istemesi Rusya kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Gölün geleceği tehlikede



Rusya devlet başkanı Vladimir Putin gölü kurtarmak için bazı girişimlerde bulundu.

Sovyet döneminden kalma 40 yıllık bir kağıt fabrikası gölü kirlettiği gerekçesiyle Putin'in talimatı ile 2013'te kapatıldı.

Bu örnekten yola çıkan çevreci örgütler ve yerel halk sosyal medyada gölün korunması için kampanyalar başlattı. Bu adımlar Baykal Gölü'nün kirlenmesi konusundaki kamuoyu bilincini arttırsa da, gölün kirlenmesinin önüne geçilemediği düşünülüyor.