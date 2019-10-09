Daha önce hükümetin parlamentoyu 5 haftalığına askıya alma kararı İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından engellenmişti.

Mahkeme, milletvekillerinin Brexit planlarını inceleme fırsatı bulamayacakları gerekçesi ile girişimi yasadışı bulmuştu.

14 Ekim'e kadar verilen aranın ise daha çok rutin bir uygulama olduğu milletvekillerinin pazartesi çalışmaya başlayacağı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber