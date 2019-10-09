Dünya
İngiltere'de parlamento çalışmaları askıya alındı09 Ekim 2019 Çarşamba 05:34 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 05:35
İngiltere parlamento çalışmalarını 14 Ekim'e kadar askıya aldı.
Daha önce hükümetin parlamentoyu 5 haftalığına askıya alma kararı İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından engellenmişti.
Mahkeme, milletvekillerinin Brexit planlarını inceleme fırsatı bulamayacakları gerekçesi ile girişimi yasadışı bulmuştu.
14 Ekim'e kadar verilen aranın ise daha çok rutin bir uygulama olduğu milletvekillerinin pazartesi çalışmaya başlayacağı belirtiliyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: ingiltere parlamentosu Brexit süreci