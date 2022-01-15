İngiltere'de pazar hakimiyetini suistimal etmesi gerekçe gösterilerek Meta'ya dava açılıyor. Şirketin Facebook'un ücretsiz kullanımı karşılığında İngiltere'deki abonelerin kişisel verilerini talep etmesinin adil olmadığı ifade ediliyor.

Davayı, ülkedeki 44 milyon kullanıcı adına bir rekabet hukuku uzmanı açtı ve 2 milyar 300 milyon sterlin tazminat etti.

Dava hakkında bilgilendirilen ve suçlamaları reddeden Meta, Facebook kullanıcılarının hangi bilgilerinin paylaşılacağı konusunda "anlamlı bir kontrol hakkına sahip olduklarını" belirterek, abonelerin ücretsiz hizmetleri yararlı bulduklarını söyledi.

Davaya dahil olmak için bir şey yapmaya gerek yok

Bundan sonraki süreçte yargıç davanın görülüp görülemeyeceğine karar verecek.

Başvurunun kabul edilmesi halinde davanın 6 ay ile bir yıl arasında sonuçlanabileceği belirtiliyor.

İngiltere'deki kullanıcıların davaya dahil olmak için bir şey yapması gerekmiyor.

Tazminata karar verilirse para kullanıcılar arasında paylaştırılacak

Dava bu süre içinde Facebook'u bir kez kullanmış olsalar bile tüm kullanıcıları kapsıyor.

Bir tazminata karar verilmesi durumunda para kullanıcılar arasında paylaşılacak. Kullanıcılara davaya dahil olmama seçeneği de sunuluyor.