COVID-19'a dair son rakamları İngiltere Sağlık Bakanlığı paylaştı.

Bakanlık, son 24 saatte 737 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 612'ye ulaştığını bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 5 bin 288'lik artışla 84 bin 279'a ulaştığı kaydedildi.

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün hastaneden taburcu edildiği duyurulmuştu.