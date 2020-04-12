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Somali'de Adalet Bakanı COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Somali Federal Cumhuriyeti'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı Khalif Mumin Tohow, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Hirshabelle Eyaleti Başkan Yardımcısı Ali Gudlawe Hussein, yerel basına yaptığı açıklamada, şubatta İngiltere'den dönen Tohow'a dün yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hüssein, Tohow'un bugün başkent Mogadişu'daki hastanede virüsten yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Somali Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 21 COVID-19 vakası görüldü, 2 kişi virüsten yaşamını yitirdi.
Etiketler: koronavirüs hayatını kaybetti adalet bakanıSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:04
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