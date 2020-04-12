Başbakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın, doktorların tavsiyesi doğrultusunda bir süre çalışmayacağı belirtildi.

Johnson'ın, başkent Londra'ya yaklaşık 65 kilometre mesafedeki Chequers kır evinde istirahat edeceği ifade edildi.

5 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Johson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson, durumu düzelmeyince 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmıştı.