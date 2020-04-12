Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede koronavirüs görülen kişi sayısı bin 188 artarak 25 bin 587'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 94 artışla 2 bin 737'ye yükseldi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 109 bin 823'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 789 bini aşmış durumda.