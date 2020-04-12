Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Hollanda'da koronavirüs vaka sayısı 25 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 188 artarak 25 bin 587'ye ulaşırken, ölü sayısı 94 artışla 2 bin 737 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede koronavirüs görülen kişi sayısı bin 188 artarak 25 bin 587'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 94 artışla 2 bin 737'ye yükseldi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 109 bin 823'e yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 789 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 Amsterdam HollandaSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 15:22
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