Kuruluşun yaklaşık 3 bin kişiyle gerçekleştirdiği "İngiliz Toplumsal Tutumları" başlıklı araştırmaya göre, ülkede kendisini Hristiyan olarak tanımlayanların oranı son on yıllarda ciddi şekilde azaldı.

Araştırmaya göre, bu oran 1983'te yüzde 66 iken, 2008'de yüzde 50'ye, 2018'de ise yüzde 38'e geriledi.

Ülkede hiçbir dini benimsemediğini söylenlerin oranı ise 1983'te yüzde 31 iken, 2018'de yüzde 52'ye yükseldi.

Ülkede kendisini "çok veya aşırı din dışı" olarak tanımlayanların oranı da 1998-2018 döneminde yüzde 14'ten yüzde 33'e çıktı.

İngilizlerin yüzde 63'ü dinlerin dünyaya barıştan ziyade çatışma getirdiğini düşünürken, yüzde 21'i kiliselere ve dini kuruluşlara hiç güvenmediğini söyledi.

Müslümanların oranı arttı

Araştırmaya göre, 1983'ten bu yana İngiltere'de diğer dinlerin mensuplarının oranı, kısmen göçe de bağlı olarak arttı.

Bu kapsamda, İngiltere'deki Müslümanların oranı 1983'te yüzde 1, 2018'de ise yüzde 6 olarak kaydedildi.

Araştırmaya göre "bilime çok fazla güvenirken, duygulara ve dine yeterince güvenmiyorum" ifadesine katılanların oranı 1983'te yüzde 46 iken, 2018'de yüzde 27'ye düştü.

Resmi dinin Hristiyanlık olduğu İngiltere'de, Kraliçe 2'nci Elizabeth resmi kilise olan Anglikan Kilisesi'nin lideri konumunda.

Ülkedeki 26 Anglikan piskopos parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda yer alıyor.

Kaynak: AA