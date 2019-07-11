Sıra dışı tasarımı ve özellikleriyle Mauna Kea dağına inşa edilmeye başlanan 30 Metre Teleskobu birtakım hukuki engellerle karşılaşmıştı.

Dağın bölge sakinleri tarafından kutsal kabul edilmesi nedeniyle teleskobun buraya yapılması tepkiyle karşılanmıştı.

Protesto düzenleyen bölge sakinleri, "ya varlığımızı kabul edersiniz ya da direniş görürsünüz", "kendi tapınağınızı yıkın" yazılı pankartlar taşımıştı.

Buna rağmen yetkililer, teleskobun inşasında kullanılacak malzemelerin pazartesi gününden itibaren bölgeye nakledileceğini ve bu nedenle dağ yolunun sivil araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Gökbilimciler, teleskobun tamamlandıktan sonra 13 milyar yıl öncesine ait birtakım izleri gün ışığına çıkarabileceğini ifade ediyor.

Dünyanın en yüksek dağı

Dünya üzerindeki en yüksek dağ 8 bin 884 metre ile Everest olarak bilinse de aslında ilk sırayı Mauna Kea alıyor.

Volkanik bir dağ olan Mauna Kea'nın okyanus seviyesinin üzerinde kalan kısmı 4207 metre ancak bu yüksekliği okyanus tabanından itibaren ele aldığımızda Mauna Kea 10 bin 100 metre olarak ölçülüyor.

1 milyon yaşında olduğu tahmin edilen Mauna Kea'nın en son 4 bin 600 yıl önce aktif olduğu düşünülüyor.

Kaynak: AP, TÜBİTAK