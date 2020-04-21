İngiltere'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi.

Hastanelerde yaşanan koruyucu ekipman sıkıntısı sağlık çalışanları ve hükümet arasındaki ilişkileri de gerdi.

Sağlık çalışanları görevi bırakmayı düşünüyor

Ulusal Sağlık Kurumu Konfederasyonu yetersiz ekipman nedeniyle hükümeti yoğun biçimde eleştiriyor.

Yoğun bakım personeli temsilcileri koruyucu ekipman olmaması halinde sağlık görevlilerinin bazıları çalışmaya devam etmeyi reddedeceğini açıkladı,

hükümeti sorunun acilen çözümü konusunda uyardı.

İngiltere'nin umut kapısı 'Türkiye'

İngiltere'de sağlık ekipmanı sıkıntısının aşılması için umut kapısı olarak görülen ülkelerin başında da Türkiye geliyor.

Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağı ekipmanları almak üzere İngiltere'den havalandı.

Hükümet, kısıtlamaların kaldırılması konusunda da baskı altında.

Ancak Başbakan Boris Johnson, kısıtlamalar çok yakın zamanda kaldırılırsa ikinci bir salgına yol açabileceği endişesini dile getirdi.

Yeni morglar için düğmeye basıldı

Ülkede okulların hazirana kadar kapalı kalacağı açıklandı. Önlem amaçlı yeni morg alanları için de düğmeye basıldı. 30 bin geçici morg alanı sağlamanın gerekliliği konusunda görüş birliğine varıldı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, 140 bin şirketin çalışanların ücretlerini ödemek için hükümetin yardım paketine başvurduğunu açıkladı. Yaklaşık bir milyon kişinin çalışma ücretlerinin yüzde 80’i ödenecek.