Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşı daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 5 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da COVID-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı 92'ye yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı 146 bin 653'e, can kaybı sayısı ise 4 bin 706'ya çıktı.
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