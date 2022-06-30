Yolcular, Heathrow Havaalanının talebi üzerine, havayollarının perşembe günkü programdan 30 uçuşu kaldırmasının ardından mağdur oldu.

Yaşananlar ‘tam bir kaos’ olarak nitelendirilirken, yolcular Heathrow'daki uzun kuyruklardan şikayet etti.

Yolculardan bazıları havaalanına varana kadar uçuşlarının iptal edildiğinden habersizdi.

Heathrow Havaalanı, iptallerin güvenlik için gerekli olduğunu söyledi.

Seyahat yazarı ve yayıncı Andy Mossack Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, perşembe sabahı havaalanında yaşananların ‘tam bir kaos’ olduğunu ve ‘sıfır müşteri hizmeti’ olduğunu yazdı.

Müşteri hizmetleri ve yardım yetersiz kalınca, yolcular zorluk yaşadı

Şikayetlerini Twitter aracılığıyla dile getiren diğer yolcular, uçuşlarını yeniden rezerve etmeye çalışırken müşteri hizmetleri ve yardımın yetersizliğinden şikayet ettiler.

Heathrow sözcüsü yaşanan kaos üzerine şunları söyledi, “Seyahat planı olumsuz etkilenen yolculardan özür dileriz. Herkesin bu yaz Heathrow'da sorunsuz bir şekilde yolculuk yapmasını sağlamak için çok çalışıyoruz. Buradaki en önemli şey, havaalanındaki tüm servis sağlayıcıların talepleri karşılamak için yeterli kaynağa sahip olduğundan emin olmak.”

Hükümetten ‘gerçekçi’ plan çağrısı

Bu arada hükümet, sektöre yaz programını ‘gerçekçi’ bir şekilde yürütme ve yolcuların karşılaştıkları aksaklıkları en aza indirmek için onları mümkün olduğunca erken uçuş değişikliklerine dair uyarma çağrısında bulundu.

Yaşanan aksaklıklar çeşitli sebeplere bağlı olsa da, personel kıtlığı havacılık endüstrisinin yeniden canlanan taleple başa çıkmak konusunda zorlanmasına neden oldu.