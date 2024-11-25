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Dünya
Independent 25.11.2024 06:17

İngiltere'de hapishane planları internete sızdırıldı

İngiltere ve Galler'de, hapishanelerin planlarının internete sızdırıldığı ortaya çıktıktan sonra acilen cezaevlerini emniyet altına almak üzere harekete geçildi.

İngiltere'de hapishane planları internete sızdırıldı

İngiltere ve Galler'deki hapishanelerin planlarının internete sızdırıldığının ortaya çıkmasının ardından, bu bölgelerde güvenliğin sağlanması için acil önlem alındı.

Adalet Bakanlığı, büyük güvenlik ihlalinin ardından derhal adımlar atıldığını duyurdu.

Organize suç örgütlerinin sızdırılan haritaları kaçış planlamak veya mahkumlara uyuşturucu veya silah ulaştırmak için kullanabileceğinden endişe ediliyor.

Eski asker kaçmıştı

Geçtiğimiz yıl eski asker Daniel Khalife, hapishaneden kaçmış ve dört gün firarda kalmıştı.

23 yaşındaki Khalife, mutfak pantolonlarından yapılma askıyla bir yemek servisi kamyonunun altına tutunarak hapisten kaçmıştı.

Genç mahkumun kaçışı, Thames Nehri kıyısındaki bir kanal yolunda tutuklanmasıyla sonuçlanan büyük bir insan avına yol açmıştı.

Sızdırılan planların arasında, hapishanelerdeki en önemli güvenlik önlemlerinden olan kamera ve sensör konumlarının da bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer, devasa bir güvenlik ihlali olarak nitelenen sızıntının kaynağını tespit etmek için çabalıyor.

The Times'a konuşan eski cezaevi müdürü Ian Acheson, organize suç örgütlerinin sızdırılan planlardan yararlanabileceğini ve kötü amaçlarla kullanabileceğini söyledi.

Yaşanan durumu "Bilişim teknolojilerinin çok ciddi bir ihlali" diye niteleyen Acheson planların nasıl sızdırıldığına dair geniş kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yapılması için çağrıda bulundu.

Uyuşturucu taşıyan drone pilotlar

Geçen ay polis, çetelerin mahkumların kaldığı hücrelere uyuşturucu sokmanın yeni ve ilginç bir yolunu bulduğunu duyurmuştu.

Buna göre çeteler, hücrelerin pencerelerine uyuşturucu uçurabilecek becerikli drone pilotları ile çalışmaya başladı.

Makinelerin son derece isabetli teslimatlar yapabildiği ve 7 kilograma kadar çıkan "büyük yükleri" taşıyabildiği aktarıldı.

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