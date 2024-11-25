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Dünya
AA 25.11.2024 02:53

KKTC'de fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli fırtına ülke genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

KKTC'de fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Başta başkent Lefkoşa olmak üzere ülkenin tüm kentlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar, tabelalar uçtu, zarar gören direkler ve kopan teller nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Teknecik Trafo Merkezi'ndeki fırtına kaynaklı arıza nedeniyle Girne kentindeki birçok bölgeye sabah saatlerinden itibaren elektrik verilemiyor.

Güzelyurt ve İskele kentlerinde de fırtınadan dolayı başta seralar olmak üzere bazı tarım alanları zarar gördü.

KKTC Meteoroloji Dairesi uyarı yayımlayarak, şiddetli fırtınanın pazartesi sabah 09.00'da (TSİ 10.00) etkisini yitirmeye başlamasının beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Tehlike henüz geçmedi"

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle seralar, barınaklar ve balıkçılar başta olmak üzere tüm tarımsal üretim sektörlerinde ciddi hasarlar oluştuğuna dikkat çekilerek, olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edecek olmasından dolayı tehlikenin henüz geçmediği belirtildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yazılı açıklama yaparak, ülkeyi etkisi altına alan kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanan zarardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatar, Sivil Savunma Başkanı ve Polis Genel Müdürü ile sürekli istişare içerisinde olduğunu aktararak, rüzgarın şiddetinin çok yüksek olması sebebiyle vatandaşları, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyardı.

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