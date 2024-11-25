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Dünya
AA 25.11.2024 01:41

Katil İsrail, Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu öldürdü

Katil İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde açtığı ateş sonucu yaralanan iki Filistinli çocuk, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Katil İsrail, Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Cenin kentinin güney batısındaki Yabed beldesine akşam saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin, baskına tepki gösteren kalabalığa gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 797 Filistinli hayatını kaybetti.

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