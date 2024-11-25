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Dünya
DHA 25.11.2024 06:13

ABD’de listeria alarmı: Bir bebek öldü, 9 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) "listeria" bakterisi nedeniyle bir bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD’de listeria alarmı: Bir bebek öldü, 9 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: GettyImages]

CDC, listeria bakterisi nedeniyle ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir bebeğin hayatını kaybettiğini, dört eyalette 9 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Açıklamada, Kaliforniya, New York, Illinois ve New Jersey’de toplam 11 vakanın bildirildiği ifadeleri kullanıldı. CDC, bakterinin ‘Yu- Shang Food’ isimli markanın şarküteri ürünlerinden bulaşmış olabileceğini incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Listeria bakterisi nedir?

Listeria bakterisi, özellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türüdür. En yaygın türü Listeria monocytogenes’dir. Bu bakteri, genellikle süt ürünleri, çiğ etler ve işlenmiş etler gibi gıdalarda bulunabilir. Listeria’nın neden olduğu enfeksiyon, listeriyoz olarak bilinir.

Listeriyoz, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamile kadınlar, yaşlılar ve bebekler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hamile kadınlarda bu enfeksiyon, düşük doğum yapma, erken doğum veya bebekte ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

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