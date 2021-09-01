Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 21:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de festivale katılan 90 bin kişi geride çöp dağı bıraktı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere’de binlerce kişi kullandıkları kamp eşyalarını festival alanında bıraktı. Leeds kentindeki festivalden kalanları yardım kuruluşundan gönüllüler topladı.
Binlerce müziksever İngiltere’nin Leeds kentindeki festivalde buluştu. Festivale katılan 90 bin kişi üç gece kamp yaparak canlı müzik dinledi, eğlendi ancak ayrılırken malzemelerini ve çöplerini bölgede bırakarak gitti.
Festivalden geriye çöpler kaldı
Geride yüzlerce çadır ve uyku tulumu kaldı. Kamp sandalyesi, şişme yatak, çardak ve rulo matlar da bırakılan eşyalar arasındaydı.
Festivalden geriye kalanları toplama işini bir yardım kuruluşundan gönüllüler yaptı.
Kamp sahasını toplayan gönüllüler, kalan eşyaların büyük kısmının yeniden dönüşüme tabi tutulamayacağı ve kullanılamayacağı için çöpe atılacağını duyurdu.
Etiketler: İngiltere
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