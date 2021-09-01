İtalya'da hükümetinin ağustos ayında çıkardığı sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve kısa süre öncesinde COVID-19 geçirmiş olmayı belgelendiren 'Yeşil Geçiş' belgesinin kapsamı bugünden itibaren tren, gemi ve uçak seyahatleri için genişletildi.

Hükümetin 6 Ağustos'tan itibaren restoranların kapalı alanlarından, yüzme havuzu, spor salonları, tiyatro, sinema gibi sosyal faaliyetler için yürürlüğe koyduğu "Yeşil Geçiş" uygulaması, ulaşım sektörü ve okullarda öğretmenler için zorunlu hale getirildi.

Belgesi olmayanların seyahatine izin verilmeyecek

Buna göre, bugünden itibaren tüm ulusal ve uluslararası seferlerde tren, uçak ve gemiyle yapılacak seyahatler için yolcularda Yeşil Geçiş belgesi olup olmadığı kontrol edilecek.

Yeşil Geçiş belgesi olmayanların seyahat etmesine izin verilmeyecek.

Yeşil Geçiş belgesi olmayanlara yaptırım

Eğitim alanında ise Yeşil Geçiş belgesi ilk aşamada, ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenler, üniversitelerde ise öğretim görevlilerinin yanı sıra öğrenciler için de zorunlu hale geldi.

Söz konusu kişiler, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okullara Yeşil Geçiş belgesi kontrol edilerek okullara alınacak.

Okullardaki kontrollerde toplamda 4 kez Yeşil Geçiş belgesi olmadığı tespit edilen öğretmenlerin görevleri askıya alınacak.