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Dünya
AA 26.07.2023 12:45

İngiltere'de evsiz ailelerin sayısı son 25 yılın "en yüksek" seviyesine ulaştı

İngiltere'de geçici konaklama yerlerinde yaşayanların sayısı son 25 yılın "en yüksek" seviyesine ulaştı.

İngiltere'de evsiz ailelerin sayısı son 25 yılın "en yüksek" seviyesine ulaştı

İngiltere İskan Bakanlığının ocak-mart verilerine göre, üç aylık dönemde aileler ya da bekarlardan oluşan 79 bin 840 hane halkı, evsizlik ya da evsizlik riskine karşı yerel makamlardan yardım aldı. Bu kişilerin yarısından fazlası halihazırda evsiz ve bunların yüzde 18'i başkent Londra'da yaşıyor.

Öte yandan, 104 bin 510 hane halkı, evsizlik sorununu gidermek için sağlanan geçici konaklama yerlerinde kaldı ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdi, 1998'de kayıtların başlamasından bu yana "en yüksek" seviyeye ulaştı.

Veriler ayrıca mart ayına kadar olan üç aylık dönemde yaklaşık 14 bin hane halkının otellerde ya da pansiyonlarda kaldığını ortaya koydu.

Bazı kira fiyatları da bir yıl öncesine göre yüzde 123 arttı ve bu durum da gecikmiş kira borçlarının artmasına neden oldu.

İngiltere'de evsizlere barınma desteği ve danışmanlık hizmeti sunan "Shelter" adlı yardım kuruluşu, hükümete özel sektör üzerindeki baskıyı hafifletmek için daha uygun fiyatlı sosyal konutlar inşa etmesi çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakan Rishi Sunak, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, gelecek seçimlere kadar konut yapımını artırma vaadini yineledi.

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