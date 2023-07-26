Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.07.2023 12:40

Tayvan, Ada çevresinde uçan 13 Çin askeri uçağını takip ettiğini duyurdu

Tayvan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (ÇHKO) ait 13 askeri uçağın Ada çevresinde uçtuğunu duyurarak Pekin'in faaliyetlerinin takibi için savaş uçaklarının, askeri deniz araçlarının ve füze sistemlerinin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Tayvan, Ada çevresinde uçan 13 Çin askeri uçağını takip ettiğini duyurdu
[Fotograf: Reuters]

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 25 Temmuz 06.00 ile 26 Temmuz 06.00 arasında Tayvan’ın çevresinde uçan 13 Çin askeri uçağının takip edildiği bilgisi paylaşıldı.

Çin askeri uçaklarının bu süre zarfında Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçmediği aktarılan açıklamaya göre, 13 askeri uçaktan 2 Chengdu J-10 ve 1 KJ-500 hava erken uyarı ve kontrol uçağı, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgenin güney batısında gözlendi.

Tayvan'ın, Pekin'in bu faaliyetlerini takip etmek için savaş uçaklarını, donanma gemilerini ve füze sistemlerini bölgeye gönderdiği duyuruldu.

Haberde, Çin'in temmuz ayı içinde 406 askeri uçak ve 156 gemiyi Tayvan çevresine devriye için gönderdiği bilgisi verildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

ETİKETLER
Tayvan Çin
Sıradaki Haber
Avustralya, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıları kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor
13:17
Tokayev: Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri kabul edilemez
13:16
İran'da gösterilerle ilgili verilen iki idam kararı bozuldu
13:15
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:12
KAPLAN ile hibrit tanka giden yol açıldı
13:00
Fransa'nın Korsika Adası'ndaki yangında 200 hektarlık alan kül oldu
Depremde zarar gören kültürel mirasın aslına uygun inşa süreci başlıyor
Depremde zarar gören kültürel mirasın aslına uygun inşa süreci başlıyor
FOTO FOKUS
Davaların gölgesindeki başkan adayı: Donald Trump
Davaların gölgesindeki başkan adayı: Donald Trump
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ