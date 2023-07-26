Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.07.2023 12:39

Avustralya, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıları kınadı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadıklarını bildirdi.

Avustralya, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıları kınadı

Wong, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avustralya, Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyor." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın "ön yargı ve nefrete" karşı olduğunu belirten Wong, "Din özgürlüğü temel insan hakkıdır" görüşünü paylaştı.

Wong ayrıca Irak'taki "şiddet içerikli" protestolardan dolayı da endişeli olduklarını ifade ederek "şiddet ve bölünmeye karşı birlikte durma" mesajı verdi.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'da ise İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Daha sonra grup üyeleri 24 Temmuz’da önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, daha önce de 14 Nisan’da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek İslam'a hakaret etmişti.

ETİKETLER
Avustralya İsveç Danimarka
Sıradaki Haber
Çin'de bir kişi 11 kalem pil yuttu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor
13:17
Tokayev: Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri kabul edilemez
13:16
İran'da gösterilerle ilgili verilen iki idam kararı bozuldu
13:15
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:12
KAPLAN ile hibrit tanka giden yol açıldı
13:00
Fransa'nın Korsika Adası'ndaki yangında 200 hektarlık alan kül oldu
Depremde zarar gören kültürel mirasın aslına uygun inşa süreci başlıyor
Depremde zarar gören kültürel mirasın aslına uygun inşa süreci başlıyor
FOTO FOKUS
Davaların gölgesindeki başkan adayı: Donald Trump
Davaların gölgesindeki başkan adayı: Donald Trump
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ