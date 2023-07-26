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Dünya
AA 26.07.2023 11:42

İsrail güçleri 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri 40 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistinli Esirler Kulübü, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden bu yana en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Açıklamada, gözaltıların Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ve Cenin kentlerine düzenlediği baskınlarda bölge sakinleri ile askerler arasında gerginlik yaşandı.

Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı

İsrail askerleri, bölge sakini Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.

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