Fas açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 6 kişi öldü

Fas İnsan Hakları Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güney kesimindeki Dakhla vilayeti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı belirtildi.

Açıklamada, Kanarya Adaları'na doğru yola çıkan teknede kaç kişinin bulunduğuna dair net bilgi olmadığı ifade edildi.

AA muhabirine konuşan Fas İnsan Hakları Derneğinin Hanifra vilayetindeki yetkilisi Muhammed Zendur, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Temmuz Pazartesi günü battığını ve şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Konuyla ilgili Fas makamlarından ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Fas açıklarında 21 Temmuz Cuma günü de düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin kayaya çarparak batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.