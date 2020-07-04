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İngiltere'de Covid-19'dan bir günde 67 ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 198'e yükseldi.
İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 67 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 198'e çıktı.
Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 624 artarken, toplam 284 bin 900 oldu.
İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.
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