İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 67 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 198'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 624 artarken, toplam 284 bin 900 oldu.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.