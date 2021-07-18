İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid COVID-19’a yakalandığını sosyal medyada duyurmasıyla hükümette alarm verildi.

Yakın temasta olduğu Başbakan Boris Johnson ve kabine için harekete geçildi.

Daha önce ağır bir şekilde COVID-19’a yakalanan Başbakan Boris Johnson ile beraber Maliye Bakanı Rishi Sunak yeni bir program dahilinde halktan farklı olarak kısmi bir izolasyona tabi tutulacağı açıklandı.

Buna göre Johnson ve Sunak temel hükümet işlerini yürütecek ve her gün COVID-19 testinden geçecekti.Çalışmadıkları zamanlarda kendilerini karantinaya alacaklardı.

Ancak halktan farklı uygulama tepki çekti.

Çeşitli devlet daireleri, sınır kuvvetleri gibi yaklaşık 20 kuruluş için geçerli olan pilot programın, bakanlar için "özel bir VIP şeridi" oluşturduğu tartışmalarının ardından tam izolasyon kararı verildi.

Johnson ve Sunak kendilerini 10 gün karantinaya alacaklarını açıkladı.

Johnson kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyordu

Johnson pazartesi günü İngiltere’deki pandemi kısıtlamalarını kaldırmaya hazırlanıyordu.

Sağlık Bakanı Sajid Javid Cumartesi günü COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve şimdi 10 gün boyunca kendini tecrit ettiğini bildirmişti.

Javid Johnson ile sürekli yakın temas halindeydi.