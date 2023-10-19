Açık 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2023 23:21

İngiltere'de bakteri nedeniyle boşaltılan "göçmen gemisi"ne dönüşler başladı

İngiltere'de ağustosta Bibby Stockholm gemisine yerleştirilen düzensiz göçmenler, suda bulunan bakteri nedeniyle 4 gün kalıp ayrıldıkları gemiye yeniden yerleştirilmeye başlandı.

İngiltere'de bakteri nedeniyle boşaltılan "göçmen gemisi"ne dönüşler başladı
[Fotograf: AP]

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünden itibaren göçmenlerin Portland Limanı'ndaki gemiye geri getirilmeye başlandığı belirtilerek, gemiye ilişkin tüm kontrollerin tamamlandığı ve hepsinin tatmin edici olduğu bildirildi.

Açıklamada, gemiye ilerleyen günlerde kademeli olarak daha fazla göçmenin yerleştirileceği belirtilerek, bunun, hükümetin pahalı otellerin kullanımını azaltma, vergi mükelleflerine daha uygun maliyetli ve sürdürülebilir alternatif konaklama seçenekleri sunma taahhüdünün parçası olduğu kaydedildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ilk etapta 21 düzensiz göçmen gemiye yeniden yerleştirildi.

İngiltere’nin sığınmacı gemisi: Hapishanelerden filmlere Batı'nın insani yönü
İngiltere’nin sığınmacı gemisi: Hapishanelerden filmlere Batı'nın insani yönü

Göçmenlerin gemiye gelişi iki kez ertelenmişti

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

Ülkede otellerde ağırlanan göçmenlerin yüksek maliyet nedeniyle taşınması kararı alındığı açıklanırken, Bibby Stockholm gemisi de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

Ülkenin güneyindeki Portland Limanı'nda demirli gemiye 39 kişiden oluşan ilk göçmen grubu 7 Ağustos'ta gelmeye başlamıştı.

İlk etapta 50 sığınmacının yerleştirilmesi planlanan gemi, 11 Ağustos'ta içme suyu sisteminde bulunan lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltılmıştı.

Yangın güvenliği sorunları nedeniyle daha önce 2 kere göçmenlerin gelişi ertelenen, lejyonella nedeniyle iki ay boş kalan Bibby Stockholm gemisi 18-65 yaş arası erkek sığınmacıları ağırlayacak.

STK'ler, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı

Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın göçmenin 18 ay içinde Bibby Stockholm'e getirilmesi hedeflenirken, 2 binden fazla düzensiz göçmenin ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssündeki kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor.

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri ise sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı.

ETİKETLER
İngiltere Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Suriye'deki ABD üssünün çevresine saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:22
ABD Senatosu'ndan İsrail'e tam destek
00:08
Selçuk Bayraktar: Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız
00:15
Fransa'da son günlerde artan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 18 kişi gözaltına alındı
23:57
Ürdün Dışişleri Bakanı: Maalesef Gazze'de işler sakinleşecek gibi görünmüyor
23:46
Anglikan Kilisesi: İsrail, saldırıdan önce Gazze'deki hastanenin boşaltılmasını istedi
23:56
Suriye'deki ABD üssünün çevresine saldırı
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var
İsrail Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ