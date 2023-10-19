Açık 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2023 23:16

Suriye'deki ABD üssünün çevresine saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine saldırı düzenlendi.

Suriye'deki ABD üssünün çevresine saldırı
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasının çevresine kimliği belirsiz silahlı insanız hava araçları (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

Kaynaklar, Koniko yakınlarındaki doğal gaz boru hattında da patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, doğal gaz taşıyan boru hattında yangın çıktı.

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları uçuş yapmaya başladı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

ETİKETLER
Suriye ABD
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:22
ABD Senatosu'ndan İsrail'e tam destek
00:08
Selçuk Bayraktar: Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız
00:15
Fransa'da son günlerde artan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 18 kişi gözaltına alındı
23:57
Ürdün Dışişleri Bakanı: Maalesef Gazze'de işler sakinleşecek gibi görünmüyor
23:46
Anglikan Kilisesi: İsrail, saldırıdan önce Gazze'deki hastanenin boşaltılmasını istedi
23:24
İngiltere'de bakteri nedeniyle boşaltılan "göçmen gemisi"ne dönüşler başladı
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var
İsrail Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ