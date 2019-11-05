İngiltere'de Avam Kamarası'nın yeni başkanı Hoyle oldu05 Kasım 2019 Salı 03:24 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 03:34
İngiltere Parlamentosu yeni başkanını seçti. Lindsay Hoyle Avam Kamarası'nın yeni başkanı oldu.
Erken genel seçime hazırlanan İngiltere Parlamentosu’nda Avam Kamarası'nın yeni başkanı seçildi.
"Tarafsızlık" ve "şeffaflık" vurgusu
Önceki Başkan John Bercow'un yardımcısı Lindsay Hoyle bu göreve geldi.
Hoyle İngiliz geleneklerine uygun olarak kürsüye itilerek çıkarıldı.
Yedi aday arasından dördüncü turda en fazla oyu alan Hoyle "tarafsız" ve "şeffaf" yönetimden yana olacağına dair yemin etti.
Hoyle daha önce yaptığı açıklamada Brexit nedeniyle tıkanan İngiliz siyasetini parti başkanlarıyla görüşerek çözmeye çalışacağını söyledi.
Seçim süreci başlıyor
Eski başkan John Bercow, en uzun süre görevde kalan Avam Kamarası Başkanı unvanını aldı. Bu görevini 10 yıl sürdüren Bercow'un kendine has bir uslubu vardı.
Parlamento Brexit ve erken seçim öncesi son önemli oylamasını gerçekleştirdi.
İngiltere’de beş haftalık seçim kampanyası süreci de başlıyor.
Kaynak: TRT Haber