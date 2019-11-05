Erken genel seçime hazırlanan İngiltere Parlamentosu’nda Avam Kamarası'nın yeni başkanı seçildi.

"Tarafsızlık" ve "şeffaflık" vurgusu

Önceki Başkan John Bercow'un yardımcısı Lindsay Hoyle bu göreve geldi.

Hoyle İngiliz geleneklerine uygun olarak kürsüye itilerek çıkarıldı.

Yedi aday arasından dördüncü turda en fazla oyu alan Hoyle "tarafsız" ve "şeffaf" yönetimden yana olacağına dair yemin etti.

Hoyle daha önce yaptığı açıklamada Brexit nedeniyle tıkanan İngiliz siyasetini parti başkanlarıyla görüşerek çözmeye çalışacağını söyledi.

Seçim süreci başlıyor

Eski başkan John Bercow, en uzun süre görevde kalan Avam Kamarası Başkanı unvanını aldı. Bu görevini 10 yıl sürdüren Bercow'un kendine has bir uslubu vardı.

Parlamento Brexit ve erken seçim öncesi son önemli oylamasını gerçekleştirdi.

İngiltere’de beş haftalık seçim kampanyası süreci de başlıyor.

Kaynak: TRT Haber