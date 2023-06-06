İngiltere'de 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hakim karşısında

Kraliyet ailesine ilkleri yaşatan Prens Harry medya davasında tanık olarak yer aldı.

Bu tanıklık bir ilki de barındırıyor.

Prens, 130 yıldır mahkemede ifade veren ilk kıdemli İngiliz kraliyet ailesi üyesi oldu.

Prens Harry'nin Mirror gazetesini yayınlayan medya grubuna açtığı özel hayatın gizliliğinin ihlali davası başladı.

55 sayfalık tanık ifadesinde hükümete ve basına yönelik sert sözle

ABD'ye yerleşen ve mahkeme için Londra'ya giden Prens Harry tanık kürsüsüne çıktı.

İfadesine başlarken, gazetecileri ve editörleri "ellerine kan bulaşmış" olmakla itham eden Prens Harry, 55 sayfalık tanık ifadesinde hükümete ve basına yönelik sert sözler söyledi.

Hükümetin yeterli denetimi yapmadığını savundu, “Her ikisinin de dibe vurduğuna inanıyorum.” dedi.

Prens, Daily Mirror gazetesini suçladı ve “ 11 yaşımdan beri benim ve annemin hayatını cehenneme çevirdi” ifadesini kullandı.

Yayıncı kuruluşların özel dedektiflere yaptığı ödeme sayısı karşısında dehşete düştüğünün altını çizdi. Ve basının Meghan Markle ile olan evliliğini bitirmeye çalıştığını da vurguladı.