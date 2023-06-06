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Dünya
AA 06.06.2023 15:42

İrlanda'dan Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasına tepki

İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasının "savaş suçu" olduğunu belirterek, ülkesinin, sorumluların hesap vermesini sağlamak üzere Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası ortaklarıyla çalıştığını bildirdi.

İrlanda'dan Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasına tepki
[Fotograf: AFP]

Bakan Martin, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde bulunan baraja yönelik saldırıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kritik altyapı dahil sivil nesnelerin kasıtlı olarak hedef alınması bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Martin, İrlanda'nın, sorumluların hesap vermesini sağlamak üzere AB ve uluslararası ortaklarıyla çalıştığının altını çizerek, "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’yla dayanışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve hidroelektrik santralinin bombalarla vurulduğu duyurulmuştu.

Bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

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