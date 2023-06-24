İngiltere: Wagner'in Rus yönetimine isyanı en ciddi meydan okumadır

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya’da orduyla Wagner Grubu'nun karşı karşıya geldiği belirtilerek, gruba bağlı birliklerin Ukrayna'dan Rusya'ya iki noktadan girdiği bildirildi.

Açıklamada, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "özgürlük yürüyüşü" olarak nitelendirdiği operasyon sonucu grubun Rusya'nın Ukrayna operasyonlarını yürüttüğü Rostov'daki askeri üsle kilit noktaları işgal ettiği kaydedilerek, "Wagner Grubu, Moskova'yı ele geçirmek hedefiyle Voronej Oblastı üzerinden kuzeye doğru ilerliyor. Rus güçleri ile Wagner arasında bir çatışma olduğuna dair kısıtlı kanıt olsa da bazıları muhtemelen pasif duruş göstererek Wagner'e karşı durmadı" ifadeleri kullanıldı.

İlerleyen saatlerde Ulusal Muhafızlar başta olmak üzere ordu güçlerinin tavrının krizin gidişatını belirleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Yaşananlar, son zamanlarda Rus devletinin karşı karşıya olduğu en ciddi meydan okumayı temsil ediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.