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Dünya
AA 24.06.2023 13:16

AB: Wagner'in isyanı Rusya'nın iç meselesidir

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'da Wagner Grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları yakından izlediğini belirterek bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirtti.

AB: Wagner'in isyanı Rusya'nın iç meselesidir
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'da gelişen durumu yakından izlediğini belirtti.

Avrupalı liderler ve G7 ortaklarıyla temas halinde olduğunu belirten Michel, "Bu, açıkça Rusya'nın iç meselesidir." değerlendirmesini yaptı.

Michel, "Ukrayna'ya ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e desteğimiz sarsılmaz." ifadesini kullandı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

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