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Dünya
AA 24.06.2023 12:05

Finlandiya Cumhurbaşkanı: Rusya'da yaşananlar ülkenin iç meselesi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının "Rusya'nın iç meselesi" olduğunu söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı: Rusya'da yaşananlar ülkenin iç meselesi

Niinistö, Finlandiya haber ajansı STT'te yaptığı açıklamada, Rusya'daki durumun net olmadığını ve doğrulanmamış pek çok bilginin dolaşımda bulunduğunu ifade etti.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının "Rusya'nın iç meselesi" olduğunu belirten Niinistö, "Rusya'daki gelişmeler hem Finlandiya'da hem de başka yerlerde yakından takip edilmektedir. Başkan (Vladimir) Putin'in konuşması durumun ciddiyetini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da Twitter'daki paylaşımında, "Rusya'daki gelişmeleri yetkililerle birlikte yakından takip ediyoruz. Durum ciddi ve teyit edilmemiş pek çok bilgi var. Silahlı kuvvetler arasında derin çatışmalar var" ifadelerini kullandı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

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