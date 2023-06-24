Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.06.2023 12:04

Wagner krizi: Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi

Rusya'nın başkenti Moskova ve iki bölgede Wagner krizi nedeniyle "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi.

Wagner krizi: Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi

Rusya Terörle Mücadele Ulusal Komitesinin Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, terörle mücadele önlemlerinin alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Olası terör saldırılarını önlemek amacıyla Moskova şehri, Moskova ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele operasyonu rejimi ilan edildi" ifadesi kullanıldı.

Rostov bölgesinin ardından Voronej bölgesinde de toplu etkinlikler askıya alındı.

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yakın zamanda planlanan tüm toplu etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Bölgedeki durumun istikrarlı olduğunu belirten Gusev, halka sakin ve soğukkanlı olmaları çağrısında bulundu.

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev ise sosyal medya paylaşımında trafik kısıtlamaları nedeniyle ana caddelerin bazı noktalarında araçların biriktiğini, kilometrelerce uzunlukta kuyrukların oluştuğunu kaydederek, bölge sakinlerinden bazı ana caddelerde araç kullanmamalarını istedi.

ETİKETLER
Rusya Moskova
Sıradaki Haber
Polonya ve Letonya'dan "Rusya'da yaşananları izliyoruz" mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:49
Gezi tutkunları Doğu Ekspresi'nde yoğunluk oluşturdu
12:36
Prigojin: Wagner, Rus vatanseverleridir
12:13
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
12:07
FETÖ elebaşının yeğeni Asiye Gülen İstanbul'da yakalandı
12:07
Finlandiya Cumhurbaşkanı: Rusya'da yaşananlar ülkenin iç meselesi
12:02
Dezenformasyon Bülteni'nin 78. sayısı yayımlandı
Kurban pazarlarında zorlu gece mesaisi
Kurban pazarlarında zorlu gece mesaisi
FOTO FOKUS
Kopan elektrik kabloları anne ve 3 çocuğunun üzerine düştü
Kopan elektrik kabloları anne ve 3 çocuğunun üzerine düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ