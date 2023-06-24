Polonya ve Letonya'dan "Rusya'da yaşananları izliyoruz" mesajı

Duda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki durumla ilgili müttefik ülkelerle de istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de "Rusya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve ilgili makamlar şu anda durumu ve ihtiyaç duyulan ek güvenlik önlemlerini değerlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rinkevics, Twitter hesabındaki paylaşımda, "Rusya'da yaşanan son olaylar ışığında Letonya vatandaşlarına Rusya ve Belarus'u ziyaret etmemeleri ve orada bulunanlara da mümkün olan en kısa sürede bu ülkeleri terk etmeleri çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına, "ihtiyatlı olması" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmesi çağrısında bulunmuştu.