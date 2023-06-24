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Dünya
AA 24.06.2023 11:52

Polonya ve Letonya'dan "Rusya'da yaşananları izliyoruz" mesajı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'da yaşanan son gelişmeleri Başbakan Mateusz Morawiecki ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Doğu sınırımızın ötesindeki olayların seyri sürekli olarak izlenmektedir" ifadesini kullandı.

Polonya ve Letonya'dan "Rusya'da yaşananları izliyoruz" mesajı
[Fotograf: Reuters]

Duda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki durumla ilgili müttefik ülkelerle de istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de "Rusya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve ilgili makamlar şu anda durumu ve ihtiyaç duyulan ek güvenlik önlemlerini değerlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rinkevics, Twitter hesabındaki paylaşımda, "Rusya'da yaşanan son olaylar ışığında Letonya vatandaşlarına Rusya ve Belarus'u ziyaret etmemeleri ve orada bulunanlara da mümkün olan en kısa sürede bu ülkeleri terk etmeleri çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya'da Wagner krizi
Rusya'da Wagner krizi

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına, "ihtiyatlı olması" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmesi çağrısında bulunmuştu.

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