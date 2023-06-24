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Dünya
BBC 24.06.2023 14:18

Çeçen lider Ramazan Kadirov: İsyan yok edilmeli

Çeçen lider Ramazan Kadirov Progojin'in silahlı isyanını "sırttan bıçaklama" diye tanımladı ve Rusya lideri Vladimir Putin'in her bir sözüne desteklediğini duyurdu.

Çeçen lider Ramazan Kadirov: İsyan yok edilmeli
[EPA]

Kadirov 2007 yılından bu yana Çeçenistan'ı yönetiyor. Putin'in sadık bir müttefiki ve Kadirov'da zaman zaman Prigojin'in şavaştaki şahin tutumunu desteklemişti.

Ancak son dönemde, Prigojin'in komuta kademesine yönelttiği eleştirilerle arasına mesafe koydu.

Kadirov "Savaşçılara sesleniyorum, Anavatanın vatanseverlerine. Provokokasyonlara boyun eğmeyin" dedi.

Kadirov Telegram'daki açıklamasında "Size ne amaçlar, ne sözler verilirse verilsin, devletimizin güvenliği ve Rus toplumunun ahenki şu andaki en önemli şeyler" dedi.

Kadirov ayrıca Savunma Bakanlığı'ndan Çeçen savaşçıların ve ulusal muhafızların "gerilim yaşanan bölgelere" görderildiğini belirtti.

Kadirov ayrıca "İsyan yok edilmeli ve bu sert önlemler gerekiyorsa, buna da hazırız" dedi.

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