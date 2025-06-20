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Dünya
AA 20.06.2025 04:55

İngiltere ve ABD, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

İngiltere ve ABD, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret eden Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Orta Doğu'daki durumun tehlikeli olmaya devam ettiğini belirtti.

Bakan Lammy, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiğini belirten Lammy, görüşmede "bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini" ele aldıklarını aktardı.

İngiliz Bakan, "Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var." ifadesine yer verdi.

"Hiç kimsenin yararına olmayacak bölgesel tırmanışı önlemenin zamanı"

Lammy, Fransız, Alman ve Avrupa Birliği'nden (AB) mevkidaşlarıyla birlikte İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğini bildirdi.

Bakan Lammy, şunları kaydetti:

"Şimdi Orta Doğu'daki vahim sahneleri durdurmanın ve hiç kimsenin yararına olmayacak bölgesel tırmanışı önlemenin zamanı."

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