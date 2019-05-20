İngiltere İçişleri Bakanı Sacid Cavid, terörle mücadele ve güvenlik konularıyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni casusluk kanunu hazırlığında olduklarını duyurdu.

Değişikliğin, güvenlik güçlerine tehditle mücadelede ihtiyaç duydukları yasal yetkiyi sağlayacağını belirten Cavid, vatana ihanet kanunlarının güncellemesi için bu durumun dikkate alınması talimatı verdiğini aktardı.

İngiltere'nin terörizm tanımının, muhtemelen yurt dışında teröre destek vererek ülkeye ihanet edenleri kapsayacak kadar geniş olduğunu söyleyen Cavid, "Vatana ihanetle ilgili kanunları güncellemek, düşman devlet faaliyetleriyle mücadelemize yardım edecekse, o halde bunu dikkate almak gerekir" dedi.

Karar, düşünce kuruluşunun tavsiyesi sonrası alındı

Cavid'in talimatı, düşünce kuruluşu Policy Exchange'in "İngiliz vatandaşı veya İngiltere'de yerleşik kişilerin ülkenin savaştığı gruplara yardım etmesi durumunda ömür boyu hapse çarptırılması" tavsiyesinin ardından geldi.

Tavsiyede, "İngiltere'ye yönelik bir saldırı hazırlamaya veya saldırının yapılmasına yardım etme, İngiltere'ye saldırmayı amaçlayan bir devlet veya örgütün askeri ya da istihbarat operasyonlarına yardımcı olma, İngiltere'nin güvenliğine ve savunmasına halel getirme"nin ihanet kapsamına alınması istendi.

Kaynak: AA