Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ABD ile savaş uçağı alımı için yürüttükleri görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini belirterek, "ABD’nin F-16 savaş uçakları için bizden talep ettiği fiyat abartılı ve mantıksız" dedi.

Karakaçanov, ABD ile yapılan görüşmelerin umut verici olmadığını vurguladı ve "Gerçek fiyatı 3 Bulgar levasını geçmeyen bir şeyin fiyatının tam 5 leva olduğunu söylediklerinde nasıl bir yanıt verirsiniz? Bakın, çocuklar, 'Bu fiyat neden bu kadar kabarık?' dersiniz" şeklinde konuştu.

ABD ile görüşmelerin süreceğini de dile getiren Karakaçanov, fiyatın makul seviyeye çekilmesi, ödemelerin vadeye bağlanması ve ilk uçakların en geç 2 yıla kadar teslimi konusunda ısrarlı olduklarını söyledi.

"Uçakları İsveç'ten alabiliriz"

Karakaçanov, ABD hükümeti ile görüşmelerin sonuç vermemesi durumunda söz konusu uçakları İsveç'ten alabileceklerini ifade etti.

İsveç uçak şirketi Svenska Aeroplan Aktie Bolaget (SAAB) ile temasa geçileceğini aktaran Karakaçanov, "Biz şimdilik gerekli çabaları gösterip görüşmeleri sürdürüyoruz ancak ABD hükümeti ile temaslarımızdan sonuç alamazsak İsveç'in SAAB şirketi ile görüşmelere gidebiliriz" dedi.

Bulgaristan Parlamentosu, 16 Ocak'ta ülkenin yeni savaş uçağı filosu alması yönündeki kararı kabul etmiş ve hükümet, ABD ile 16 adet F-16 tipi savaş uçağı alımı amacıyla görüşmelere başlamıştı.

Kaynak: AA