Jakarta Post gazetesinin haberine göre, geçen yıl eylül ayında Lombok Adası’ndaki havalimanında yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyle yakalanan 35 yaşındaki Fransız uyruklu Felix Dorfin, idam cezasına çarptırıldı.
Valizinde uyuşturucu ele geçirilen Dorfin’in, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili 113'üncü maddeyi ihlalden suçlu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Ocak ayında gözaltı merkezinden kaçan Dorfin, yaklaşık 2 hafta sonra yakalanmıştı.
Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede sert önlemlere başvuruyor. Ülkede üzerinde 5 gramdan fazla uyuşturucuyla yakalananlar idam cezasına çarptırılabiliyor.
Kaynak: AA